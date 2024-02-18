Стало известно, когда Украина может получить истребители F-16 Foreign Policy: Украина может получить истребители F-16 в июне

Фото: Sra Duncan C. Bevan/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-16

Американские истребители F-16 могут передать Украине в июне 2024 года, пишет Foreign Policy. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в июне военные самолеты уже будут у ВСУ, сославшись на график, подтвержденный другими европейскими чиновниками.

Я думаю, что в июне мы увидим их на Украине, — сказал Анушаускас.

Ранее военный эксперт полковник Генштаба ВС РФ в отставке Михаил Ходаренок предупредил, что передача Украине истребителей F-16 опасна, их боевое применение ВСУ может быть внезапным. По его словам, российским военным нельзя допускать легкомысленного отношения к этим самолетам.

Он отметил, что оснащение F-16 ракетами класса «воздух — воздух» вынудит российских летчиков с большой осторожностью относиться к выполнению задач, поскольку они могут оказаться в зоне поражения этих ракет. Затруднится и боевое применение планирующих авиабомб с УМПК. Кроме того, натовские истребители могут нести противокорабельные ракеты, что увеличивает угрозу для российских военных судов в любой части акватории Черного моря. Опасность представляют и ракеты «воздух — земля» большой дальности.

До этого представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что именно F-16 серьезно повлияют на ход конфликта. Он подчеркивал, что Украина нуждается в современных модификациях истребителей, которые будут не слабее российской техники.