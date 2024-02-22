Стало известно о подготовке Запада к войне против Белоруссии Хренин: Запад готовится к военным действиям против Белоруссии

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Запад проводит ряд мероприятий в целях подготовки к военным действиям против Белоруссии, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр обороны страны Виктор Хренин. Он отметил, что в Минске также фиксируют попытки воздушной разведки территории республики.

На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям. Мы понимаем, против кого эти военные действия будут направлены, — заявил Хренин.

Он отметил, что разведка против Белоруссии осуществляется различными способами. В частности, радиотехническими средствами, при помощи пилотируемых и беспилотных самолетов, а также с использованием космической инфраструктуры. Хренин подчеркнул, что большой интерес со стороны Запада наблюдается в отношении белорусских военных городков и баз. Глава Минобороны добавил, что силы ПВО страны намерены сбивать иностранные воздушные суда в случае нарушения ими границ республики.

Ранее Хренин заявил, что Вооруженные силы Украины стянули 112 тысяч солдат к границе с Белоруссией. Он отметил, что обычно для охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 тысяч солдат.