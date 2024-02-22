Беспилотник ВСУ уничтожили над российским регионом Богомаз: беспилотник ВСУ попытался атаковать Брянскую область и был уничтожен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, дрон самолетного типа уничтожен силами ПВО над территорией Суражского района.

Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, — сообщил он.

Информацию о беспилотнике уже подтвердили в Минобороны России. Там уточнили, что попытка атаки была пресечена около 21:30 мск.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сорвали атаку БПЛА ВСУ на территории Брянской и Калужской областей. Всего было уничтожено два дрона. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил информацию о сбитом беспилотнике. Он уточнил, что дрон залетел на территорию Сухиничского района. Пострадавших и разрушений нет.

В свою очередь губернатор Богомаз позднее заявил, что на его регион было предпринято две атаки. Первый дрон был уничтожен в Погарском районе, второй — в Стародубском муниципальном округе, пострадавших и разрушений также удалось избежать. Минобороны России информацию о третьем сбитом беспилотнике не комментировало.