Средства ПВО сорвали атаку беспилотников в двух регионах России Минобороны РФ: средства ПВО перехватили БПЛА в Брянской и Калужской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны сорвали атаку беспилотников ВСУ на территории Брянской и Калужской областей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, всего было уничтожено два дрона. ПВО сработала около 08:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области и один уничтожен над территорией Калужской, — говорится в сообщении.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил информацию о сбитом беспилотнике. По его словам, дрон залетел на территорию Сухиничского района. Пострадавших и разрушений нет.

С свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на регион было предпринято две атаки. По его словам, первый дрон был уничтожен в Погарском районе, второй — в Стародубском муниципальном округе. По его словам, пострадавших и разрушений также удалось избежать. Минобороны России информацию о третьем сбитом беспилотнике не комментировало.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Он обратился к местным жителям с просьбой укрыться в безопасных местах.