Удары РСЗО «Град» по позициям ВСУ на правом берегу Днепра попали на видео Российские десантники поразили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: МО РФ

Реактивная артиллерия ВДВ России нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ. По предварительным данным, уничтожен целый взвод противника. Отмечается, что расчеты РСЗО «Град» способны поражать расположения украинских войск даже на правом берегу Днепра. Ведомство опубликовало видео работы реактивной системы залпового огня.

В ходе выполнения очередной боевой задачи десантники нанесли удар по пункту временной дислокации живой силы противника. Уничтожено около взвода украинских военнослужащих, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что российские десантники регулярно несут боевое дежурство на левобережье. Разведку целей и корректировку огня осуществляют операторы беспилотников.

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее опубликовал видео поражения российским беспилотником танка ВСУ в районе Купянска. На кадрах видно, как дрон приближается к бронемашине, и в момент столкновения запись обрывается.

До этого командир танкового экипажа с позывным Спартак рассказал, что российские десантники при помощи танков выбивают противника с позиций на Запорожском направлении. По его словам, ситуация в данный момент на этом участке фронта сложная, но контролируемая. Он отметил, что за территорией с воздуха наблюдают разведчики, координаты обнаруженных при помощи дронов целей оперативно передаются танкистам, те выдвигаются на позиции и наносят удары. Огонь ведется с расстояния до десяти километров.