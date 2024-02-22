Стало известно, как российские десантники выбивают ВСУ из Запорожья РИА Новости: российские десантники выбивают ВСУ из Запорожья танками

Российские десантники выбивают противника с позиций на Запорожском направлении при помощи танков, рассказал командир танкового экипажа с позывным Спартак. По его словам, которые приводит РИА Новости ситуация в данный момент на этом участке фронта сложная, но контролируемая.

В данный момент более-менее спокойная ситуация, контролируемая, сложная, но контролируемая, как у нас говорят в армии. Мы потихонечку выбиваем его с рубежей, на которых он находился, — приводит агентство слова военнослужащего.

По его словам, за территорией наблюдают с воздуха разведчики, координаты обнаруженных при помощи дронов целей оперативно передаются танкистам, те выдвигаются на позиции и наносят удары. Уточняется, что огонь ведется с расстояния до десяти километров.