Украинская армия потеряла обучавшихся в Италии морпехов в боях за Крынки

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В ходе боев за населенный пункт Крынки Вооруженные силы Украины потеряли бойцов морской пехоты, обучавшихся в Великобритании и Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Они утверждают, что в боях принимали участие военнослужащие сразу четырех бригад морской пехоты. Их подразделения считаются хорошо подготовленными.

Это были очень подготовленные бойцы, они были единственными бригадами морской пехоты, многие из них проходили подготовку в Италии и Великобритании, — рассказал собеседник ТАСС.

Вооруженные силы России водрузили флаг морской пехоты РФ над Крынками в минувший вторник, 20 февраля. Информацию об этом подтвердил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он выразил благодарность военнослужащим 810-й бригады и других подразделений за взятие населенного пункта.

Комментируя исход сражений за Крынки, руководитель регионального комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Рустем Ниметуллаев заявил, что этот населенный пункт стал «символом безразличия и бездушия» президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что командование ВСУ бросило солдат на смерть ради политической авантюры.