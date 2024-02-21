ВС РФ водрузили российский флаг в освобожденных Крынках Сальдо опубликовал видео развертывания флага России в освобожденных Крынках

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские солдаты развернули национальный триколор в селе Крынки, из которого были выбиты Вооруженные силы Украины, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Глава региона поблагодарил военных за освобождение населенного пункта.

Сальдо опубликовал видео, на котором морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе с десантниками водружают российский флаг. В Крынках находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ.

Низкий вам поклон, герои, от всех жителей Херсонщины и моя личная огромная благодарность, — написал Сальдо.

Украинские войска осуществляют абсолютно безрассудные действия с военной точки зрения, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. По его словам, ВСУ лезут в ловушку. Таким образом глава государства прокомментировал атаки на плацдарм в районе Крынок.

ВСУ сосредоточили в селе четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты, бойцы которой участвовали в боевых действиях в Мариуполе, рассказал 20 февраля Шойгу. Он добавил, что украинские военные стремились показать США успешные результаты, однако потеряли 1,8 тысячи человек личного состава. При этом потери украинской армии в районе Крынок с лета 2023 года составили почти 3,5 тысячи бойцов.