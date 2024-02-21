Село Крынки назвали символом «безразличия и бездушия» Зеленского Депутат Ниметуллаев назвал Крынки символом безразличия и бездушия Зеленского

Фото: МО Украины

Населенный пункт Крынки в Херсонской области стал символом «безразличия и бездушия» президента Украины Владимира Зеленского к судьбе военных ВСУ, заявил руководитель регионального комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Рустем Ниметуллаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинских бойцов «бросили на верную смерть» ради политической авантюры Киева.

Крынки стали символом бездушия и безразличия Зеленского к украинским гражданам, призванным в ВСУ и брошенным на верную смерть во имя политической авантюры киевского режима, — высказался Ниметуллаев.

Он считает, что Зеленский наплевательски относится к судьбе простых украинцев, поскольку действует в угоду западным партнерам и отрабатывает финансирование с их стороны. При этом, как подчеркнул парламентарий, Крынки можно назвать символом героизма и подвига российской армии, которая защитила мирное население.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что ВС РФ установили полный контроль над Крынками. По его словам, в селе находятся не только наблюдательные пункты, но и сосредоточены российские войска. Он добавил, что потери ВСУ в районе населенного пункта с лета 2023 года составили около 3,5 тысячи военных.