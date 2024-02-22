Опубликованы кадры поражения дроном танка ВСУ под Купянском Военкор Руденко опубликовал кадры поражения танка ВСУ под Купянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео поражения российским беспилотником танка ВСУ в районе Купянска. На кадрах видно, как дрон приближается к бронемашине, и в момент столкновения запись обрывается.

Ранее командир танкового экипажа с позывным Спартак рассказал, что российские десантники при помощи танков выбивают противника с позиций на Запорожском направлении. По его словам, ситуация в данный момент на этом участке фронта сложная, но контролируемая. Он отметил, что за территорией с воздуха наблюдают разведчики, координаты обнаруженных при помощи дронов целей оперативно передаются танкистам, те выдвигаются на позиции и наносят удары. Огонь ведется с расстояния до десяти километров.

В четверг, 22 февраля, в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Победа на Донецком направлении. Отмечается, что российской армии также удалось существенно улучшить свое положение по переднему краю под Донецком.

Бывший глава ЦРУ Роберт Гейтс тем временем заявил, что российская армия завладела инициативой в зоне спецоперации. Он охарактеризовал полномасштабное наступление ВС РФ по всей линии фронта как «русский натиск». По его словам, ситуация в зоне боевых действий больше не является тупиковой, так как «русские набрали обороты».