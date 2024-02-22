Российские военные отбили Победу у ВСУ Минобороны РФ: российская армия взяла под контроль населенный пункт Победа

Фото: МО РФ

Вооружённые силы Российской Федерации

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Победа, расположенный на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, он был занят военнослужащими Южной группировки войск. Отмечается, что российской армии также удалось существенно улучшить свое положение по переднему краю под Донецком.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа, — говорится в сообщении.

Представители министерства также отмечают, что за последние сутки на Донецком направлении было нанесено поражение подразделениям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, развернутым в районе Новомихайловки и Красногоровки. В ходе боев противник потерял около 410 человек убитыми и ранеными, а также танк, три бронемашины и пять автомобилей. В числе уничтоженной техники также отмечается польская самоходная артиллерийская установка Krab.

Министерство обороны ранее опубликовало видео из Авдеевки, взятой под контроль российской армией. На кадрах солдаты показали места наиболее ожесточенных сражений, а также схроны с оружием ВСУ. Отмечается, что украинские военные оставили ящики с патронами, мины для минометов, а также оружие западного производства.