ВСУ лишились двух HIMARS и танка Abrams: новости СВО на утро 6 марта

Фото: Sputnik/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ уничтожили в тыловом районе Вооруженных сил Украины на Донецком участке фронта американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, сообщил командир одного из российских подразделений. Еще одну HIMARS ликвидировали в районе границы Херсонской области с Николаевской. Кроме того, ВСУ потеряли очередной танк Abrams.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 5 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

О ликвидации еще одной РСЗО HIMARS заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Он добавил, что именно из этой пусковой установки в сентябре 2022 года мог быть нанесен удар по зданию военно-гражданской администрации региона.

После взятия Авдеевки под контроль российской армии ВСУ потеряли возможность обстреливать Донецк с помощью простой артиллерии, заявил NEWS.ru глава ДНР Денис Пушилин. При этом Киев использует высокоточное дальнобойное оружие, добавил он.

По его словам, обстрелы происходили часто, достаточно хаотично и разрушали гражданскую инфраструктуру, при этом мирные жители погибали и получали ранения. Однако у ВСУ по-прежнему есть высокоточное дальнобойное вооружение — например, HIMARS, отметил Пушилин.

Также стало известно, что российские военнослужащие из новосибирской бригады спецназа уничтожили под Авдеевкой третий по счету американский танк Abrams, заявил первый зампред Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, создатель и первый командир добровольческого отряда «Вега». По его словам, технику поразил военный из Новосибирска со званием Героя России.

Он отметил, что военный, о котором идет речь, продолжает «бить врага». По словам Панферова, на счету новосибирца может быть не менее двух рот противника. Если выставить подбитую военным технику на площади Ленина в Новосибирске, она займет половину пространства, предположил парламентарий.

Как ВСУ атаковали РФ

Поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области был обстрелян со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пострадавших нет.

Хутор Мухин в Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки жители шести населенных пунктов остались без света. Пострадавших среди мирного населения нет.

Глава региона уточнил, что проблемы с подачей электроэнергии возникли в поселках Первомайский и Ленинский, а также хуторах Марьино и Мухино. Под частичное отключение света попали жители сел Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные службы начнут ликвидацию последствий атаки после согласования с Минобороны РФ.

Фото: МО Украины

Где гремели взрывы на Украине

В Киевской области Украины сработала система противовоздушной обороны, было зафиксировано движение БПЛА и произошли взрывы, сообщила Киевская областная военная администрация. Воздушная тревога была объявлена в 13 областях страны.

Украинское издание «Общественное» информировало о серии взрывов в Одессе. Telegram-канал «Украина.ру» писал о прилете в Сумах, ракетных ударах в Чугуевском районе Харьковской области и на территории Покровского района ДНР, который находится под контролем киевских властей.

Что сказал генерал ВСУ о тактике ВС России

Вооруженные силы России постоянно меняют тактику, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос. Он добавил, что россияне активно используют дроны и минометы на передовой, а ВСУ испытывают нехватку людских ресурсов и боеприпасов.

Как Нарышкин оценил слова Макрона о солдатах НАТО

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о солдатах НАТО на Украине показывает безответственность лидеров Европы, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. По его словам, такие высказывания двигают мир на грань ядерной войны.

Когда РФ победит на Украине по мнению Нарышкина

Россия победит на Украине, когда освободит всех желающих от «нацистского режима» в Киеве, заявил Сергей Нарышкин. Он также назвал демократичным шагом, если часть украинских земель решит вернуться на «свою историческую родину», не только в состав России.

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