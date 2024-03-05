Российский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины Старовойт: поселок Краснооктябрьский обстреляли со стороны Украины

Фото: МО Украины

Поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области был обстрелян со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Поселок Краснооктябрьский Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Пострадавших и повреждений нет, — заявилСтаровойт.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Курской области. Старовойт сообщал о запуске системы оповещения населения. Он посоветовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто находился на улице, рекомендовал зайти в ближайшее здание либо спуститься в подземные сооружения. Ракетная опасность была объявлена глубокой ночью, через два часа ее отменили.

1 марта Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область беспилотником, в результате чего были обесточены три поселка. Без электричества остались населенные пункты Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино, уточнил он.

Мэр Дзержинска Нижегородской области Иван Носков ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать промзону города, однако все беспилотники противника были подавлены средствами РЭБ. Telegram-канал Mash писал, что беспилотники ВСУ целились в завод имени Свердлова, где производится взрывчатка.