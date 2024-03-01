Три поселка в Курской области остались без света после атаки дрона Старовойт: три поселка в Курской области обесточены после удара дрона ВСУ

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область беспилотником, в результате чего были обесточены три поселка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Без электричества остались населенные пункты Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино, уточнил он. Ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка, добавил глава региона.

В результате прилета беспилотника со стороны Украины в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района нет света, — написал Старовойт.

Мэр Дзержинска Иван Носков ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать промзону города, однако все беспилотники противника были подавлены средствами РЭБ. Telegram-канал Mash писал, что беспилотники ВСУ целились в завод имени Свердлова, где производится взрывчатка.

В Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 1 марта нейтрализовали четыре беспилотника над территорией страны. В ведомстве уточнили, что один беспилотник был сбит над Белгородской областью, еще три — над Нижегородской.

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен ранее разрешил ВСУ использовать оружие, предоставленное Хельсинки, чтобы наносить удары по территории России. Он добавил, что Устав ООН позволяет Украине поражать российские цели.