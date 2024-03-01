Финляндия дала Украине добро на удары по России МО Финляндии разрешило Украине наносить удары по целям на территории России

Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины могут использовать оружие, предоставленное Финляндией, чтобы наносить удары по территории России, сказал министр обороны страны Антти Хакканен. Он добавил, что Устав ООН позволяет Украине поражать российские цели, передает Politico.

В случае необходимости Украина должна также нанести удары по военным объектам на российской стороне. Это вполне законная оборонительная битва, которую ведет Украина. Устав ООН позволяет атаковать военные объекты через сухопутные границы, — подчеркнул Хакканен.

Министр также призвал Германию и других союзников Украины нарастить объемы помощи. Так, от ФРГ Хакканен потребовал передать Киеву ракетные системы большой дальности, если Берлин «хочет помочь Украине победить». Кроме того, член парламента Финляндии Юкка Копра выразил мнение, что ВСУ «должны» задействовать финское оружие, чтобы атаковать военные объекты России.

Ранее бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер сообщил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США планировало нанести удары по целям в России с украинской территории. По его мнению, именно с этой целью США начали строительство военных баз на Украине с 2014 года.

Риттер заявил, что Вашингтон сначала поддержал госпереворот на Украине, произошедший в феврале 2014 года, а после этого ЦРУ сконцентрировалось на новой цели — атаке на Россию. Он добавил, что строительство американских баз велось поближе к границе.