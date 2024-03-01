Американский разведчик раскрыл план ЦРУ для удара по России Риттер: ЦРУ с 2014 года строило базы на Украине для удара по России

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США планировало нанести удары по целям в России с украинской территории, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue works. По его мнению, именно с этой целью США начали строительство военных баз на Украине с 2014 года.

Риттер заявил, что Вашингтон сначала поддержал государственный переворот на Украине, произошедший в феврале 2014 года, а после этого ЦРУ сконцентрировалось на новой цели — атаке на Россию. Он добавил, что строительство американских баз велось поближе к границе.

После поддержанного ЦРУ переворота в феврале 2014 года американская разведка совместно с украинскими коллегами начала строительство баз у российских рубежей с единственной целью — атаковать Россию, — пояснил эксперт.

По мнению Риттера, об этой угрозе со стороны Запада неоднократно говорил президент России Владимир Путин. В завершение он заявил, что визит директора ЦРУ Джозефа Бернса на Украину на самом деле является гораздо более важным событием, чем поездка президента США Джо Байдена в Киев, так как он играет ключевую роль в организации «закулисных переговоров» о заморозке конфликта.

Ранее стало известно, что за последние восемь лет на территории Украины силами США было создано порядка 12 секретных объектов. Американские СМИ также заявили, что Украина стала для Вашингтона одним из главных разведывательных плацдармов в противостоянии с Москвой.