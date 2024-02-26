В США рассказали о секретных объектах у границ с Россией NYT: США развернули 12 секретных объектов на Украине близ границ с Россией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние восемь лет США создали на территории Украины 12 секретных объектов, все они находятся вблизи границы с Россией, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников Украины, США и Европы. По информации издания, таким образом страна превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.

Сегодня это превратило Украину <...> в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем. Пост перехвата информации — часть сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние восемь лет и включающей 12 секретных объектов вдоль российской границы, — говорится в материале.

Там также сказано, что спецслужбы США тесно сотрудничали с украинскими коллегами, включая нынешнего начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Кроме того, ЦРУ проводило тренировки украинских разведчиков, действующих на территории России, Европы, на Кубе и в других местах присутствия РФ. По словам экс-главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, без этого у страны не было бы возможности противостоять русским.

Издание добавляет, что сотрудники американских спецслужб остались на Украине и после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Представители США передавали развединформацию, в том числе сообщали, где РФ намеревается наносить удары и какие системы вооружения будут задействованы.

Ранее NYT проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс совершил секретный визит на Украину, это произошло в прошедший четверг, 22 февраля. По сведениям издания, это уже десятый подобный визит с начала конфликта. Целью посещения Бернсом Киева было успокоить украинское руководство на фоне неодобрения палатой представителей Конгресса США дополнительного финансирования Украины. Другие подробности не приводятся.