Нарышкин рассказал, когда Россия победит Украину Нарышкин: РФ победит, когда освободит желающих от режима нацистов на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Россия победит, когда освободит всех желающих от «нацистского режима» в Киеве, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в эфире передачи «Соловьев Live». Он также назвал демократичным шагом, если часть украинских земель решит вернуться на «свою историческую родину», не только в состав России.

Мы победим, когда увидим, что освободили от этого коррупционного, нацистского режима всех, кто хотел быть освобожденным. Ведь хозяевами территории являются не Вашингтон, не Лондон, а люди, которые живут на этой земле. На этой земле жили их отцы, деды, прадеды, могилы их прадедов на этой земле. Они хозяева, и они определяют, где им жить, в какой стране, — подчеркнул Нарышкин.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что в разделении Украины нет ничего сложного, все свои территории она получила, когда советское руководство «отщипнуло» их у других государств. По его мнению, Киев должен войти в состав России.

Он также предположил, что Варшава мечтает получить Львовскую область, а Венгрия претендует на Закарпатье с центром в Ужгороде. По его мнению, так исторически сложилось, что на этой земле проживает масса этнических венгров. Журавлев также сказал, что Черновицкая область — часть румынской Буковины, при этом Бухарест хотел бы вернуть еще и приморские районы Одесской области.