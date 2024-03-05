«Ничего сложного»: в Госдуме «отрепетировали» раздел Украины Журавлев: Украина состоит из чужих земель, а Киев должен войти в состав России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В разделении Украины нет ничего сложного, все свои территории она получила, когда советское руководство «отщипнуло» их у других государств, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Польша, Румыния и Венгрия претендуют на свои исторические земли, а Киев должен войти в состав России.

Ни Буковина, ни Галичина никогда не были по-настоящему украинскими, первую при [Владимире] Ленине отняли у Румынии, вторую, уже при [Иосифе] Сталине, забрали по итогам Второй мировой у Польши, отдав ей взамен земли вокруг Данцига-Гданьска, — считает Журавлев.

Он также предположил, что Варшава мечтает получить Львовскую область, поскольку польское консульство во Львове давно уже одно из самых крупнейших польских дипломатических представительств. При этом Венгрия претендует на Закарпатье с центром в Ужгороде. По его мнению, так исторически сложилось, что на этой земле проживает масса этнических венгров, которые сохранили свою самобытную культуру и язык, а сейчас все это под угрозой исчезновения. Журавлев также напомнил, что Черновицкая область — часть румынской Буковины, при этом Бухарест хотел бы вернуть еще и приморские районы Одесской области, с которой граничит страна.

А Киев это однозначно русский город, он должен быть в составе Российской Федерации, — заключил он.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Польша, Румыния и Венгрия не получат ни одной области Украины. Он отметил, что США и Евросоюз не позволят Варшаве, Бухаресту и Будапешту реализовать вероятные территориальные претензии к Киеву. По его словам, оставшиеся от Украины области превратят в анти-Россию, им нужен раскрученный бренд «Украина».

До этого венгерский депутат Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может перейти под контроль Венгрии после поражения Украины в конфликте с Россией. В то же время он призвал к разрешению ситуации путем переговоров. А румынский политик Клаудиу Тырзиу заявил, что хочет аннексировать ряд украинских территорий и выйти из НАТО. По его словам, «нужна оттепель в отношениях между Румынией и Россией».