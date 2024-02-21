Политолог развеял популярный миф об интересах Польши на Украине Политолог Марков: Польша, Румыния и Венгрия не получат ни одной области Украины

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Польша, Румыния и Венгрия не получат ни одной области Украины, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. Он отметил, что США и Евросоюз не позволят Варшаве, Бухаресту и Будапешту реализовать вероятные территориальные претензии к Киеву.

Ни Венгрии, ни Польше, ни Румынии никто ничего не отдаст. Никаких шансов у них ни на Львов, ни на Закарпатье. Ни США, ни Брюссель не даст им Украину раздербанить. Оставшиеся от Украины области превратят в анти-Россию, им нужен раскрученный бренд «Украина». Польша хотела создать конфедерацию от Балтийского до Черного моря с Прибалтикой, Украиной и Белоруссией. Но это все миф, — добавил Марков.

Министр иностранных дел России ранее заявил, что Москва всегда была открыта для диалога с Украиной, однако Киев публично вышел из обсуждения мирных инициатив и ввел запрет на переговоры. Лавров подчеркнул, что отмена данного указа Зеленского могла бы стать первым шагом для возобновления диалога.

Зеленский заявлял, что вопрос переговоров Киева и Москвы неактуален, поскольку сейчас более важна работа над общей позицией Киева и 50 государств по его «формуле мира». После того как она будет завершена, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул украинский президент.