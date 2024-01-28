В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье в случае поражения Украины Политик Тороцкаи: Венгрия будет претендовать на Закарпатье при поражении Киева

Фото: МО Украины

Закарпатье может перейти под контроль Венгрии после поражения Украины в конфликте с Россией, приводит издание Index слова лидера венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи. В то же время он призвал к разрешению ситуации путем переговоров.

Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье, — заявил Тороцкаи.

Политик подчеркнул, что для решения конфликта между Россией и Украиной необходимо установить режим прекращения огня, а также начать переговорный процесс по мирному урегулированию.

Ранее обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker заявила, что Украине следует отказаться от территорий, так как граждане страны не хотят сражаться за нее. Она подчеркнула, что «украинская армия в значительной степени мертва», а в стране необходимо провести референдум, «учитывая, что значительная часть восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России».

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ранее выразил мнение, что Украина может потерять контроль еще над четырьмя городами. Экс-военный считает, что это будут Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск. По его мнению, если Украина и Запад будут продолжать настаивать на том, чтобы не вести переговоры, то Москва выполнит все задачи в рамках спецоперации при помощи военной силы.