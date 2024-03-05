Нарышкин оценил слова Макрона о солдатах НАТО на Украине Нарышкин: слова Макрона о солдатах НАТО двигают мир на грань ядерной войны

Фото: IMAGO/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вероятной отправке солдат НАТО на Украину показывает безответственность лидеров Европы, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью для телеканала «Соловьев Live». Он согласился, что такие высказывания двигают мир на грань ядерной войны.

Это говорит о высоком уровне политической безответственности нынешних лидеров европейских стран, в данном случае президента Франции. Конечно, печально это видеть, печально наблюдать, печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находится на очень низком уровне и они все реже и реже демонстрируют наличие у них хоть какого-либо здравого смысла. Но заявления эти крайне опасны, — сказал Нарышкин.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. Однако вскоре после заявления политика глава внешнеполитического ведомства республики Стефан Сежурне заявил, что боевые подразделения армии Франции не отправятся на Украину. Он подчеркнул, что французы не будут «умирать за Украину».