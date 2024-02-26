Военкор объяснил, что случится после отправки на Украину военных НАТО Поддубный уверен в ответе РФ в случае отправки на Украину военных НАТО

Фото: МО РФ

В случае отправки военных ЕС и НАТО на территорию Украины ответ России последует незамедлительно, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Так он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявившего, что подобные решения обсуждаются на уровне двусторонних соглашений.

Разница в формулировках принципиальна. Конфликт между Россией и всем НАТО, или же, как говорит Фицо — за киевский режим впишется отдельно взятое государство, то есть подпишет соглашение с Украиной и поставит на кон собственную безопасность. Ответ со стороны России последует незамедлительно, — уверен журналист.

В понедельник, 26 февраля Фицо в ускоренном порядке созвал заседания правительства и Государственного совета безопасности. Премьер подчеркнул, что не допустит прямого участия словацких военнослужащих в украинском конфликте, даже если это будет стоить ему поста главы кабмина. По его словам, Запад двигается к принятию наихудшего решения по ситуации на Украине, от которого «идет мороз по коже».

Тем временем сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что отправка странами НАТО военных на Украину может привести к ядерному конфликту между Россией и Альянсом. Он добавил, что если представители блока хотят войны на своей территории, то они ее получат.