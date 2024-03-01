В МИД Франции заявили, что не отправят своих военных умирать за Украину Глава МИД Франции Сежурне: Париж не будет направлять войска на Украину

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Франции

Боевые подразделения армии Франции не отправятся на Украину, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Стефан Сежурне. В эфире радиостанции France Inter он подчеркнул, что французы не будут «умирать за Украину».

Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент, — сказал глава МИД.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь пояснил, что французских военных могли бы перебросить на Украину для защиты границ, обучения бойцов ВСУ и обеспечения противовоздушной обороны. При этом слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке сухопутных войск в зону спецоперации Атталь призвал не расценивать как объявление о каких-либо действиях. Французский лидер отказался исключить какие-либо перспективы, подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал объявить импичмент президенту Франции Эммануэлю Макрону после его слов об отправке войск на Украину. По его словам, глава республики может втянуть страну в военный конфликт и развязать третью мировую войну.