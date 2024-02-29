Во Франции захотели объявить импичмент Макрону Политик Филиппо потребовал от парламента Франции объявить импичмент Макрону

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Twitter (X) потребовал объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону после его слов об отправке войск на Украину. По его словам, французский лидер может втянуть страну в военный конфликт и развязать третью мировую войну.

Национальная петиция за то, чтобы парламентарии наконец пошевелились! Статья 35 Конституции, требующая проведения голосования по вопросу о войне, и статья 68: его импичмент! — написал он.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь пояснил, что французских военных могли бы перебросить на Украину для защиты границ, обучения бойцов ВСУ и обеспечения противовоздушной обороны. При этом слова Макрона о возможной отправке сухопутных войск в зону спецоперации Атталь призвал не расценивать как объявление о каких-либо действиях. Французский лидер отказался исключить какие-либо перспективы, подчеркнул премьер-министр.

Вместе с этим спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает, что заявления Макрона об перебросе военных стран — членов НАТО на Украину являются сигналом одновременно для Киева и Москвы. Таким образом глава Франции «сломал табу», добавила она. Россию предупредили о намерении Североатлантического альянса «не оставлять в одиночестве» украинские власти, констатировала спикер.