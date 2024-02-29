Стало известно, сколько денег Киев хочет в месяц от Запада Глава Минфина Украины: каждый месяц Киеву нужно до $3 млрд от стран Запада

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В 2024 году Украине нужно до $3 млрд помощи со стороны стран Запада в месяц, заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко. По его словам, промедление в получении внешнего финансирования скажется на возможности государства тратиться на социальную сферу, поэтому этого нельзя допустить.

В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании достигает около $3 млрд. Дальнейшая бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержки в привлечении внешнего финансирования, — говорится в сообщении.

Марченко сообщил, что общая помощь Киеву от стран G7 и ЕС с февраля 2022 года составляет около $63 млрд. Министр также уточнил, что руководство Украины было вынуждено принять определенные меры для финансовой устойчивости в связи с отсутствием четкого понимания условий международной помощи.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам коллективного Запада в вопросе помощи Украине нужно рассмотреть все варианты поддержки Киева, в том числе об отправке войск. Этот шаг, по ее мнению, не стоит расценивать как стремление к эскалации, а применение западных ВС нужно только для «защиты».