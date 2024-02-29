Западу предложили изучить все варианты помощи Украине Премьер Эстонии: Запад должен рассмотреть возможность отправки войск на Украину

Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Кая Каллас

Западным странам необходимо принять в расчет все возможные варианты оказания помощи Украине, включая отправку войск, заявила в интервью телеканалу Sky News премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Этот шаг, по ее мнению, не стоит расценивать как стремление к эскалации.

Переброс военных в зону спецоперации нужен исключительно для защиты Украины, отметила Каллас. Москва якобы пытается запугать Запад, но это не должно влиять на решения властей, уточнила глава правительства Эстонии.

Мы не должны бояться и не должны отказываться от решений, которые мы намерены принять, — констатировала она.

Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что если вооруженный контингент НАТО появится на Украине, он совершенно точно станет законной целью для Вооруженных сил РФ. Такая реакция должна остудить горячие головы в Европе, посчитал сенатор. В этом, по мнению дипломата, ни у кого не должно быть сомнений.

До этого главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что западный истеблишмент не верит в подготовку Россией нападения на Североатлантический альянс. Однако, продолжила она, заокеанские политики развивают риторику об «угрозах» со стороны РФ, так как теряют поддержку электората.