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14 июля 2026 в 19:13

Собянин сообщил о новых сбитых дронах на подлете к Москве

ПВО сбила 25 дронов на подлете к Москве за сутки

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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На подлете к Москве сбиты еще два украинских беспилотника, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в МАКСе. Всего за сутки силы противовоздушной обороны сбили 25 дронов, летевших на город.

Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — заявил Собянин.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины готовила теракт в жилом секторе Московской области. Они хотели дистанционно запустить 35 FPV-дронов с системами управления канадского производства. Федеральная служба безопасности предотвратила атаку беспилотников. Силовики также установили, что к теракту был причастен рэпер Альберт Васильев, также известный как Киевстонер.

Кроме того, Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры украинского логистического центра «Мигтранса». Бойцы СВО уничтожили 12 грузовых автомобилей и бензовоз. Они также ударили беспилотниками по двум сухогрузам на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

Москва
Сергей Собянин
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ПВО
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