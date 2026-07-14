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14 июля 2026 в 19:39

На ЗАЭС раскрыли причину отключения от внешнего электропитания

ЗАЭС: внешнее электропитание станции отключилось из-за грозы

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Запорожская атомная электростанция временно осталась без внешнего энергоснабжения 14 июля из-за сильной грозы, сообщили представители станции в МАКСе. По их словам, отключение было кратковременным.

Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения, вызванное неблагоприятными погодными условиями, — говорится в сообщении.

Ранее на станции заявили, что внешнее питание ЗАЭС восстановлено после кратковременного отключения. Резервные дизель-генераторы оперативно обеспечили электроэнергией ключевые системы во время сбоя.

Также директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что новые удары ВСУ по Энергодару представляют собой опасную и крайне тревожную эскалацию. По ее словам, активность украинских атак продолжает оставаться на критически высоком уровне.

Кроме того, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что замалчивание ударов ВСУ по Запорожской АЭС фактически поощряет эскалацию. По словам Лихачева, украинские военные атакуют не только станцию, но и город Энергодар.

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