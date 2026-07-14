На ЗАЭС раскрыли причину отключения от внешнего электропитания

Запорожская атомная электростанция временно осталась без внешнего энергоснабжения 14 июля из-за сильной грозы, сообщили представители станции в МАКСе. По их словам, отключение было кратковременным.

Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения, вызванное неблагоприятными погодными условиями, — говорится в сообщении.

Ранее на станции заявили, что внешнее питание ЗАЭС восстановлено после кратковременного отключения. Резервные дизель-генераторы оперативно обеспечили электроэнергией ключевые системы во время сбоя.

Также директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что новые удары ВСУ по Энергодару представляют собой опасную и крайне тревожную эскалацию. По ее словам, активность украинских атак продолжает оставаться на критически высоком уровне.

Кроме того, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что замалчивание ударов ВСУ по Запорожской АЭС фактически поощряет эскалацию. По словам Лихачева, украинские военные атакуют не только станцию, но и город Энергодар.