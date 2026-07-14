Школьница стала жертвой мошенников после знакомства в Сети

Телефонные мошенники обманули на 1 млн рублей 14-летнюю девочку в Москве под предлогом декларирования денег, сообщает пресс-служба СК РФ на платформе МАКС. По данным следствия, после того как подросток познакомилась с незнакомцем в Сети и раскрыла ему личные сведения, ей начали звонить люди, представляющиеся представителями правоохранительных органов.

По данным следствия, 14‑летняя москвичка в интернете познакомилась с неизвестным и передала ему персональные данные. Далее девочке поступали звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом «декларирования средств» ее убедили, что нужно срочно обезопасить деньги, — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, девочка в ходе видеосвязи показала злоумышленникам квартиру, передала курьеру 300 тыс. рублей, оставила ключи около дома и отключила сигнализацию. После этого 15‑летний соучастник мошенников проник в квартиру на Соколово‑Мещерской улице, распилил сейф и похитил деньги, ювелирные украшения и золотые монеты.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что злоумышленники использовали угрозы, чтобы манипулировать школьниками. По его словам, родители должны учить детей не доверять незнакомцам в интернете.