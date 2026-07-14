Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 19:38

Школьница стала жертвой мошенников после знакомства в Сети

СКР: мошенники обманули московскую школьницу на 1 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Телефонные мошенники обманули на 1 млн рублей 14-летнюю девочку в Москве под предлогом декларирования денег, сообщает пресс-служба СК РФ на платформе МАКС. По данным следствия, после того как подросток познакомилась с незнакомцем в Сети и раскрыла ему личные сведения, ей начали звонить люди, представляющиеся представителями правоохранительных органов.

По данным следствия, 14‑летняя москвичка в интернете познакомилась с неизвестным и передала ему персональные данные. Далее девочке поступали звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом «декларирования средств» ее убедили, что нужно срочно обезопасить деньги, — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, девочка в ходе видеосвязи показала злоумышленникам квартиру, передала курьеру 300 тыс. рублей, оставила ключи около дома и отключила сигнализацию. После этого 15‑летний соучастник мошенников проник в квартиру на Соколово‑Мещерской улице, распилил сейф и похитил деньги, ювелирные украшения и золотые монеты.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что злоумышленники использовали угрозы, чтобы манипулировать школьниками. По его словам, родители должны учить детей не доверять незнакомцам в интернете.

мошенники
Москва
СК РФ
обман
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Индии четверняшки умерли после рождения в авторикше
Steam «умер» в России
Двоих мужчин задержали за видео со шпагатом на фоне храма
«Стало сложнее»: Газманов рассказал, как санкции отразились на его карьере
Трамп оценил вероятность ужесточения санкций против России
Россиянка чуть не лишилась пальцев из-за атаки БПЛА
Арест Ахмадинежада, удар под Истрой и срыв теракта под Москвой: что дальше
«Было весело»: Олег Газманов раскрыл, что подарил дочке на свадьбу
Нефтяной танкер у берегов Омана попал под атаку
«Сбежал к бандеровцам»: ВС России ударили по «голове» отдела БПЛА ВСУ
Экономист объяснил, зачем Зеленский меняет состав правительства Украины
Политолог объяснил, почему ЕС хочет избавиться от украинских беженцев
Умерла биатлонистка Галина Куклева: причины, последние дни, Олимпиада
На ЗАЭС восстановили энергоснабжение
Россия ответила Евросоюзу на обвинения в кибератаках
Трамп сообщил, кого еще могут включить в антироссийские санкции
На ЗАЭС раскрыли причину отключения от внешнего электропитания
Жителям Мюнхена ограничили потребление воды в жару
Школьница стала жертвой мошенников после знакомства в Сети
Раскрыта судьба пропавших в Карелии детей
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.