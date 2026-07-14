В ООН предупредили о последствиях блокады Ормузского пролива Комиссар ООН Тюрк: закрытие Ормузского пролива может вызвать проблемы с товарами

Сбои в поставках из-за закрытия Ормузского пролива могут вызвать серьезные проблемы для стран за пределами Ближнего Востока, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. По его словам, которые приводит пресс-служба его управления, последствия могут настигнуть пути снабжения продовольствием, лекарствами и другими товарами.

Сообщения о закрытии Ормузского пролива вызывают серьезную тревогу в связи с последствиями для прав человека далеко за пределами региона. Это жизненно важный транспортный коридор, от которого зависят миллионы людей, — заявил Тюрк.

Комиссар подчеркнул, что эскалация конфликта между Ираном и США создает угрозу для всего мирного населения региона. Он призвал страны прекратить атаки на инфраструктуру и суда друг друга. Тюрк напомнил, что в приоритете у лидеров враждующих государств должны быть дипломатия и сдержанность.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вводит полную блокаду в Ормузском проливе для всех судов, связанных с Ираном. Он подчеркнул, что для всех остальных стран проход остается открытым.