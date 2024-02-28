Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину являются сигналом одновременно для Киева и Москвы, заявила в эфире радиостанции Žinių radijas спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. По ее словам, таким образом французский лидер «сломал табу».
На мой взгляд, заявление Макрона о том, что эта идея обсуждается, является сломом табу и посылает сигнал Украине, что союзники готовы к еще более значительной помощи ей, а также является сигналом России, что Украина не будет оставлена в одиночестве, — сказала она.
Представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что союзники Франции не поняли и не поддержали идею Макрона о возможной отправке войск на Украину. Она добавила, что западные коллеги французского лидера быстро среагировали и заявили, что ничего такого не планируют.