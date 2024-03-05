Генерал ВСУ похвалил тактику ВС России Генерал ВСУ Кривонос: российская армия постоянно меняет тактику на передовой

Фото: МО РФ

Вооруженные силы (ВС) России постоянно меняют тактику, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой». Он добавил, что россияне активно используют дроны и минометы на передовой, а ВСУ испытывают нехватку людских ресурсов и боеприпасов.

Нужно обратить внимание, что враг постоянно меняет тактику своих войск он перешел к мощной тактике, очень хорошо организовал разведку, он знает наши стыки между воинскими частями, пытается продвигаться вперед, — заявил Кривонос.

Ранее Кривонос обвинил разведку страны в провале Вооруженных силстраны в Авдеевке. Он объяснил, что из-за плохой работы разведчиков российские военные смогли незаметно войти в город. При этом военнослужащие ВСУ попадали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что военнослужащие ВСУ во время отступления из Авдеевки бросили в городе военную технику, в том числе иностранного производства. По его словам, вооружения могли подбросить специально, предварительно заминировав, поэтому сейчас образцы вооружений изучают специалисты. При этом Гагин не стал называть точное количество такой техники, так как «ежечасно» российские войска обнаруживают новые образцы вооружений.