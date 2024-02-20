ВСУ бросили переданную Западом военную технику в Авдеевке Советник главы ДНР Гагин: ВСУ бросили иностранное вооружение в Авдеевке

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ во время отступления из Авдеевки бросили в городе военную технику, в том числе иностранного производства, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, сейчас образцы вооружений изучают специалисты.

Военной техники, боеприпасов, вооружений достаточно много противник бросил в Авдеевке. <...> Иностранная техника тоже присутствует, есть брошенная бронетехника, полученная от натовских стран, — заявил Гагин.

Он добавил, что технику могли подбросить специально, предварительно заминировав. По его словам, пока невозможно назвать точное количество такой техники, так как «ежечасно» российские войска обнаруживают новые образцы вооружений.

Ранее отставной украинский офицер, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что военные Вооруженных сил России научились изолировать поле боя, а также наносить быстрые удары, что и позволило им взять под контроль Авдеевку. По его словам, из-за нарушения логистики ВСУ не получали боеприпасы в нужном количестве.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина о взятии Авдеевки, расположенной в ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек.