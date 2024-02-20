Украинский генерал рассказал о позорной тактике ВСУ в Авдеевке Генерал Кривонос: солдаты ВСУ попали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ попадали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. В эфире украинского телеканала «Прямой» он сообщил, что это сделало невозможной эвакуацию раненых с поля боя. Кривонос добавил, что оставление людей в плену — позорная тактика.

То, что бросили людей, которые попали в плен, — позорная практика, но такие случаи были и до того. Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене — уровне взвод, рота, батальон, где каждый человек должен быть учтен, — заявил Кривонос.

Он отметил, что эта проблема носит системный характер в ВСУ. Согласно данным Кривоноса, случаи оставления раненых на поле боля случались еще в Дебальцево в 2015 году, а также в 2022–2023 годах.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что военнослужащие ВСУ во время отступления из Авдеевки бросили в городе военную технику, в том числе иностранного производства. По его словам, вооружения могли подбросить специально, предварительно заминировав, поэтому сейчас образцы вооружений изучают специалисты. При этом Гагин не стал называть точное количество такой техники, так как «ежечасно» российские войска обнаруживают новые образцы вооружений.