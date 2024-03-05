Пушилин рассказал о ситуации в Донецке после взятия Авдеевки Глава ДНР Пушилин: ВСУ используют высокоточное оружие для обстрела Донецка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

После взятия Авдеевки под контроль российской армией ВСУ потеряли возможность обстреливать Донецк с помощью простой артиллерии, заявил NEWS.ru глава ДНР Денис Пушилин. При этом Киев использует высокоточное дальнобойное оружие, добавил он.

Взятие Авдеевки — это важное событие для Донецка. По крайней мере, для Киевского и Куйбышевского районов. Это также важно для Макеевки, Красногвардейского района, Ясиноватой. Теперь противник не может обстреливать их простой артиллерией, которую он использовал все это время, как из самой Авдеевки, так и из населенных пунктов, находящихся сразу за городом, — сказал Пушилин.

По его словам, обстрелы происходили часто, достаточно хаотично, и разрушали гражданскую инфраструктуру, при этом мирные жители погибали и получали ранения. Однако у ВСУ по-прежнему есть высокоточное дальнобойное вооружение — например, HIMARS, отметил Пушилин.

Противник еще обстреливает наши города, в том числе Донецк, используя такое дорогостоящее вооружение, поставляемое в том числе странами Запада, — сказал глава ДНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли около 500 военнослужащих на Авдеевском направлении. Российские подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи. Вооруженные силы Украины потеряли на данном направлении четыре боевые бронированные машины, семь танков, две БМП и 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-20, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30 противника.