Российские бойцы выбили военных ВСУ из позиций под Авдеевкой Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

ВСУ за сутки потеряли до 495 военнослужащих на Авдеевском направлении. Российские подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны РФ в сводке.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Северное, Орловка и Первомайское, — отмечается в документе.

Вооруженные силы Украины потеряли на данном направлении семь танков, четыре боевые бронированные машины, две БМП и 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-20, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30 противника.

За сутки на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и ударили по скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Урожайное, Ровнополь и Старомайорское ДНР. На Херсонском ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степовое, Малые Щербаки Запорожской области и Токаревка.

Противник за сутки потерял на всех направлениях более 1300 человек.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что представители стран Запада наговорили «много глупостей» о размещении ядерного оружия в космосе и других угрозах, «исходящих» от России. Однако, подчеркнул министр, российское вооружение нужно для того, чтобы на Западе знали, что с Москвой не стоит связываться.