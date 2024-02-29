«С Россией лучше не связываться»: Шойгу отреагировал на «глупости» Запада Шойгу: российское вооружение доказывает Западу, что с РФ лучше не связываться

Фото: kremlin.ru

Сергей Шойгу

Страны Запада наговорили «много глупостей» о размещении ядерного оружия в космосе и других угрозах, якобы исходящих от России, заявил журналистам глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Однако, продолжил министр, российское вооружение нужно для того, чтобы Запад знал — с Москвой не стоит связываться, передает ТАСС.

Они много разных глупостей наговорили за последнее время. <...> Слушайте, сегодня ясно, четко отвечено: у нас это [вооружение] есть, это должно представлять для вас не просто угрозу, а это должно привлекать внимание, потому что с нами лучше не связываться, — заявил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным ядерным конфликтом. Он отметил, что страны Запада говорят об угрозе нападения со стороны Москвы, при этом сами выбирают средства поражения РФ и рассматривают возможность отправки сил НАТО на Украину.

Российский лидер подчеркнул, что Запад спровоцировал конфликт на Украине и на Ближнем Востоке, а также в других регионах мира. По его словам, теперь на Западе лгут, заявляя, что Россия планирует напасть на Европу. По мнению главы государства, такая риторика является бредовой.

Более того, президент назвал «предвыборной демагогией» заявления Вашингтона о том, что США заинтересованы в переговорах о стратегической стабильности. При этом сама Россия, по словам главы государства, к таким обсуждениям готова.