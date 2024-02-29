Путин рассказал об уловках Запада по вопросу стратегической стабильности Путин: Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. При этом российский лидер отметил, что сейчас стране приходится иметь дело с государством, которое открыто заявляет о намерении нанести «стратегическое поражение» РФ на поле боя.

Более того, президент назвал «предвыборной демагогией» заявления Вашингтона о том, что США заинтересованы в переговорах о стратегической стабильности. При этом сама Россия, по словам главы государства, к таким обсуждениям готова.

В преддверии президентских выборов в США они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром. Мол, по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор, а где им невыгодно — там и обсуждать нечего, как они сами говорят — business is usual, там они будут стремиться нанести нам поражение. Но так, безусловно, не пойдет, — добавил президент.

Ранее представитель Госдепа США заявлял, что администрация Вашингтона готова к предметному обсуждению с Россией ядерных рисков и контроля над ядерными вооружениями. Так он ответил на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном касательно стратегической стабильности. По словам представителя Госдепа, диалог по вопросам, касающимся ядерного оружия, должен продолжаться из-за двусторонних трений, а не вопреки им.