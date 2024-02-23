В США заявили о готовности говорить с Россией о ядерных рисках

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Дежурный расчет во время пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»

Администрация Вашингтона готова к предметному обсуждению с Россией ядерных рисков и контроля над ядерными вооружениями, сообщил представитель Госдепа США в ответ на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном касательно стратегической стабильности. По словам представителя Госдепа, которые приводит ТАСС, диалог по вопросам, касающимся ядерного оружия, должен продолжаться из-за двусторонних трений, а не вопреки им.

Мы неоднократно повторяли, что открыты для взаимодействия с Россией в рамках предметных дискуссий о ядерных рисках и контроле над ядерными вооружениями, — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что Россия знает о планах Вашингтона разместить ядерное оружие в Великобритании. По его словам, российская сторона уже изучает этот вопрос. Если эти данные подтвердятся, то Москва будет рассматривать этот арсенал как единый с США, добавил министр.

До этого британские СМИ писали, что американские власти впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за «возрастающей угрозы со стороны России». В материале было сказано, что Вашингтон намерен отправить на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.