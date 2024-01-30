Лавров предостерег Британию от размещения ядерного оружия Лавров: РФ будет рассматривать ядерный арсенал США и Британии как единый

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Сергей Лавров

Россия осведомлена о планах Вашингтона разместить ядерное оружие в Великобритании и проверяет эту информацию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, Москва будет рассматривать этот арсенал как единый.

Мы слышали об этих сообщениях, изучаем источник этих сведений и их достоверность. <...> Все ядерное оружие этой натовской тройки [США, Великобритании и Франции] мы рассматриваем как единый ядерный арсенал и, соответственно, выстраиваем свои планы по надежному обеспечению безопасности РФ, — сказал Лавров.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва решительно предостерегает Вашингтон от возвращения американского ядерного оружия в Великобританию. По его словам, если это произойдет, то уровень эскалации между государствами повысится.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за «возрастающей угрозы со стороны России». В материале было сказано, что Вашингтон намерен отправить на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.