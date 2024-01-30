МИД РФ предупредил о последствиях возвращения ядерного оружия в Британию Рябков: возвращение ядерного оружия в Британию может привести к эскалации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Москва решительно предостерегает Вашингтон от возвращения американского ядерного оружия в Великобританию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, если это произойдет, то уровень эскалации между государствами повысится, пишет ТАСС.

Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага, — сказал он.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за «возрастающей угрозы со стороны России». В материале было сказано, что Вашингтон намерен отправить на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

В ответ сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал глупостью планы Вашингтона вернуть свое ядерное оружие в Великобританию. По его словам, Лондон в случае реализации планов Белого дома станет целью для ответных действий РФ.

Чешский военный эксперт Лукаш Визингр выразил мнение, что следующей после Великобритании страной, где США могут разместить ядерное оружие, станет Польша. По его мнению, любое государство, которое получит американские истребители F-35, способные нести боеголовки, может стать площадкой для оружия массового поражения из США.