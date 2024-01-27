Сенатор ответил на «ядерные планы» США в Британии Сенатор Цеков назвал глупостью планы США вернуть ядерное оружие в Великобританию

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru назвал глупостью планы США впервые за 15 лет вернуть свое ядерное оружие в Великобританию из-за «угроз» со стороны России. По его словам, Лондон в случае реализации планов Белого дома станет целью для ответных действий РФ.

Британцы совершают глупость, в таком случае станут целью ответных действий России. По поводу их заявлений об угрозе со стороны РФ, то я вам скажу так: самая большая угроза в мире исходит от США. Сейчас мы своими действиями, в том числе в ходе СВО, я уверен, мы в перспективе значительно снизим. Они должны это так и понимать, — отметил сенатор.

По его словам, Британии и США нужно было согласится на предложенный Кремлем план по выработке совместный гарантий безопасности еще в 2021-м. Цеков подчеркнул, что Москва никому не угрожает.

Будь британцы способны объективно оценивать ситуацию, то пришли бы к однозначному выводу — никакой угрозы со стороны России им или остальной Европе нет. Надо было согласится на предложения России выработать совместные меры безопасности еще в 2021-м, а они только верещали, рассказывали про демократию, о праве всех стран выбирать, — подытожил Цеков.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за «возрастающей угрозы со стороны России». В материале было сказано, что Вашингтон намерен отправить на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

До этого руководящий член комитета по вооруженным силам сената Роджер Уикер и его коллега руководящий член комитета по правилам и администрированию Дебра Фишер сообщили, что ядерный арсенал США уступает России. По их словам, несмотря на то, что сохранение ядерного щита США является задачей, которая не подлежит обсуждению, критически важные обновления арсенала недостаточно финансируются властями.