Военэксперт назвал следующую страну, куда США могут завезти ядерное оружие Чешский военэксперт Визингр: США могут разместить ядерное оружие в Польше

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Следующей после Великобритании страной, где США могут разместить ядерное оружие, станет Польша, заявил чешский военный эксперт Лукаш Визингр в интервью Seznam zprávy. По его мнению, любое государство, которое получит американские истребители F-35, способные нести боеголовки, может стать площадкой для оружия массового поражения из США.

Варшава и сама уже сообщила, что хочет участвовать в программе «Совместные ядерные миссии НАТО». Это решение было принято в ответ на заявление Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Таким образом, Польша рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время, — предположил Визингр.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за «возрастающей угрозы со стороны России». В материале было сказано, что Вашингтон намерен отправить на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

В ответ на это сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал глупостью планы Вашингтона вернуть свое ядерное оружие в Великобританию. По его словам, Лондон в случае реализации планов Белого дома станет целью для ответных действий РФ.