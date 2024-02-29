«У нас тоже есть оружие»: Путин об отправке войск НАТО на Украину Путин: попытки интервенции в Россию грозят ядерным конфликтом

Фото: МО РФ

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным ядерным конфликтом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Он отметил, что страны Запада говорят об угрозе нападения со стороны Москвы, при этом сами выбирают средства поражения РФ и рассматривают возможность отправки сил НАТО на Украину.

Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизаций, — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Запад спровоцировал конфликт на Украине и на Ближнем Востоке, а также в других регионах мира. По его словам, теперь на Западе лгут, заявляя, что Россия планирует напасть на Европу.

Несут бред какой-то. При этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают средства поражения, заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, — указал Путин.

Также президент заявил, что Россия скоро продемонстрирует стратегической ракетный комплекс «Сармат» на боевом дежурстве. По его словам, первые серийные тяжелые баллистические ракеты уже поступили в войска.