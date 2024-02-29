Путин: Россия скоро продемонстрирует комплекс «Сармат» Путин: комплекс «Сармат» поставлен в войска, «Цирконы» применяли в бою

Фото: МО РФ

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен в войска, Россия скоро его продемонстрирует в районах базирования на боевом дежурстве, заявил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он отметил, что в бою уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», эта система также находится в строю.

В войска поставлены первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат», мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве, — сказал глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон» завершаются, эти системы подтвердили свои уникальные характеристики.

Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 18-го года даже речи не шло. Но и эта система уже в строю, — подчеркнул лидер РФ.

Ранее военный эксперт Алексей Дандыкин предположил, что Черноморский флот России может получить «Цирконы» лишь после завершения спецоперации. По его словам, для ракет такого класса необходима универсальная установка, которая позволит осуществить их запуск. Он также усомнился, что ВС РФ будут применять эти ракеты по объектам ВСУ на Украине. Для этих целей пока хватает «Кинжалов».