Военэксперт рассказал, когда Черноморский флот России получит «Цирконы» Военэксперт Дандыкин: Черноморский флот РФ может получить «Цирконы» после СВО

Фото: МО РФ

Российский фрегат «Адмирал Горшков» выполняет стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Черноморский флот России может получить «Цирконы» лишь после завершения спецоперации, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Дандыкин. По его словам, для ракет такого класса необходима универсальная установка, которая позволит осуществить их запуск.

Если говорить об СВО, о ЧФ РФ, то это будет после СВО, когда Черноморский флот получит соответствующие корабли. Нужна универсальная установка, позволяющая запускать и «Калибры», и «Ониксы», и «Цирконы», — объяснил Дандыкин.

Эксперт также усомнился в том, что Вооруженные силы РФ будут применять «Цирконы» по объектам ВСУ на Украине. Он напомнил, что на данный момент ракеты находятся на вооружении Северного флота. Остальным структурам ВС РФ пока хватает «Кинжалов», добавил Дандыкин.

Пока хватает «Кинжалов», запускаемых сверхзвуковыми истребителями МиГ-31, они отлично справляются со своей задачей, ВСУ не могут сбить «Кинжал», — уточнил эксперт.

Ранее военэксперт Юрий Кнутов заявил, что самыми мощными кораблями Военно-морского флота РФ являются фрегаты. По его словам, даже самые старые из них возможно оснастить установками для запуска, в том числе «Циркона» и «Калибра». Причем такие фрегаты будут представлять для противника наибольшую опасность, добавил он.