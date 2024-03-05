Хлопай ресницами и стреляй: сколько женщин в ВСУ, почему они жестче мужчин

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о двух случаях массовой сдачи в плен женщин, которые состоят в рядах Вооруженных сил Украины. Эксперты считают, что Киев набирает в армию украинок, так как мобилизация мужчин «буксует». Что известно о женщинах в ВСУ и правда ли, что их тактика в зоне боевых действий жестче, чем у военных другого пола — в материале NEWS.ru.

Как женщины ВСУ сдаются в плен

Как отметил военкор Сладков, два случая массовой сдачи в плен женщин из ВСУ произошли еще на начальном этапе СВО. Первый был зафиксирован весной 2022 года. Тогда в плен попали офицеры и матросы морской пехоты ВСУ.

«Смотрю, некоторые бойцы, хоть и в касках, бронежилетах, двигаются как-то по-женски. Пригляделся — и по накладным ресницам, и вообще внешности понял — дамы. Бойцы „Каскада“ галантно подавали им ручки, провожали до свободного места, где можно было лечь лицом вниз на усыпанный осколками асфальт», — напомнил военкор в своем Telegram-канале.

По словам Сладкова, второй случай сдачи в плен женщин, состоявших в ВСУ, произошел в Мариуполе после капитуляции гарнизона завода «Азовсталь» в 2022-м.

В конце февраля 2024-го советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал еще об одном случае. По его словам, женщины были среди военнослужащих, сдавшихся в плен в Авдеевке.

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Отправка мобилизованных женщин в зону СВО

Зачем Киеву женщины в ВСУ

С начала СВО Киев увеличил призыв женщин в войска по двум причинам: из-за нехватки личного состава, связанной с катастрофическими потерями в зоне боевых действий, и срыва мобилизации мужчин. О первой причине представители военного ведомства говорят уже открыто. Советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец заявил американскому изданию The Washington Post, что если украинцы продолжат избегать мобилизации, это может усугубить ситуацию в зоне боев до трагического уровня.

По данным американской газеты, предупреждения о серьезной нехватке квалифицированных войск звучали в Киеве еще несколько месяцев назад. Президент Украины Владимир Зеленский за это время так и не смог достичь политического консенсуса по стратегии новой мобилизации, пишет СМИ.

«Это заставило военных полагаться на бестолковую мешанину усилий по вербовке и посеяло панику среди мужчин боеспособного возраста, некоторые из которых ушли в подполье, опасаясь, что их призовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть, — учитывая, что помощь Украине от США по-прежнему приостановлена в Вашингтоне», — пишет издание.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко прогнозирует, что кампания по набору женщин в украинскую армию будет усиливаться.

«Никто уже не скрывает, что у ВСУ не хватает мобилизационного потенциала, не хватает добровольцев, мотивированных бойцов. В 2023 году стало известно, что закупаются десятки тысяч комплектов женской формы — этого никто не скрывал. Наоборот, форму всячески рекламировали, по ТВ показывали многочисленные кадры присутствия женщин-военных в том числе и на Авдеевском коксохимическом заводе. Поэтому их привлекали и будут привлекать еще больше», — считает Онуфриенко.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сколько женщин служат в ВСУ

Осенью 2022 года заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что в ВСУ служит 38 тысяч женщин, вместе с гражданским персоналом в войсках насчитывается до 50 тысяч. С тех пор Киев больше не публиковал новые данные.

На Украине нет женской мобилизации. Но в армию могут призвать лиц, имеющих медицинские специальности. Часть украинок вступает в ряды ВСУ добровольно, по идеологическим мотивам. Некоторым из них даже не исполнилось 18 лет. Так, Telegram-канал «Крылатые» рассказал историю служащей ВСУ, не дожившей до совершеннолетия. Она погибла в зоне СВО в феврале 2024-го, а 18 ей должно было исполниться в мае, говорится в публикации.

Онуфриенко считает, что женщины в ВСУ не могут полноценно заменить мужчин. Он напомнил, что наиболее распространенные должности для представительниц прекрасного пола — это связисты, штабные служащие, медики.

«То, что женщин посылают на передовую, вызвано глупостью принимающих решения и нехваткой личного состава. Как правило, тренированная женщина может носить длительное время в походных условиях максимум 25 кг, тогда как даже минимальная нагрузка у мужчин превышает этот вес», — пояснил Онуфриенко.

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press Медсестра в украинском госпитале

Эксперт назвал исключением украинских женщин-снайперов. Однако, по его мнению, их надо долго и сложно готовить.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года в Донбассе бойцы группировки «Отважные» ликвидировали снайпера ВСУ Дарью Филипьеву с позывным Молния. За месяц до этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что количество женщин в украинской армии стремительно растет.

«В нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их соотношение составляет порядка 30%», — пояснил тогда Марочко.

Депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай считает, что с военной точки зрения призыв женщин нецелесообразен.

«В большинстве случаев толку от них на реальной войне мало. На тыловых должностях женщины бывают лучшими бюрократами, чем мужчины, тут спору нет. Но в то же время в военной среде они сами по себе превращаются в источник различного рода конфликтов — и понятно почему: половое влечение никто не отменял», — высказал мнение в разговоре с NEWS.ru Бородай.

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Правда ли, что украинки более жестоки в боях, чем мужчины

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил в беседе с NEWS.ru, с чем может быть связана жестокость женщин из ВСУ. «Это больше зависит от характера», — считает Рожин.

По мнению Бородая, который ссылается на личный опыт участия в боях, женщины в экстремальных ситуациях ожесточаются.

«Много раз проверенный факт. Для женщин — ненормально воевать, тем более непосредственно в боевых порядках. Для женской психики это отнюдь не норма, поэтому часто возникает аномалия. Поэтому женщины на войне склонны скатываться в садизм, — порой на такую жестокость не способен никакой мужик. Палачи из них выходят великолепные. Попавшие в ВСУ дамы в этом смысле могут дать фору и простым бойцам, и матерым „азовцам“ (организация „Азов“ признана в РФ террористической, деятельность запрещена)», — сказал Бородай.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

В чем суть нового украинского закона о мобилизации

На среду в Киеве намечено заседание Верховной рады, на котором, возможно, будет окончательно принят закон, призванный ужесточить мобилизацию. С осени 2023-го Зеленский никак не может добиться этого, поскольку в обществе инициатива властей считается крайне непопулярной.

В начале февраля Рада приняла документ в первом чтении. Согласно закону, военкоматы начнут рассылать электронные повестки, при этом каждый украинец от 18 до 60 лет должен завести личный кабинет военнообязанного в интернете.

Консульские услуги за границей можно будет получить только по предъявлению военного билета. В документе говорится, что отсрочку от мобилизации потеряют получающие второе высшее образование украинцы и аспиранты платных отделений вузов. Согласно закону, в ВСУ начнут призывать не с 27, а с 25 лет. Демобилизация будет возможна только после трех лет службы.

Новая мобилизация, по словам Зеленского, обойдется бюджету страны в 500 млрд грн (почти $121 млн). Как говорил в декабре 2023-го президент Украины, таких сумм в бюджете нет.

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