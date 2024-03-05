«Аллигатор» настиг опорники ВСУ в ЛНР: новости СВО на вечер 5 марта

Фото: МО РФ

Экипаж ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» поразил опорные пункты и живую силу противника на Северодонецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, операция проводилась в сложных метеоусловиях.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 5 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Как «Аллигатор» настиг опорные пункты ВСУ?

В Минобороны отметили, что экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» получил подтверждение от передового авиационного наводчика о поражении целей и нанес удар по опорным пунктам ВСУ под Северодонецком. По данным ведомства, обстрел был произведен неуправляемыми ракетами С-8.

«Экипаж Ка-52 ВКС России нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния, в сложных метеоусловиях», — сказано в сообщении.

После этого экипаж выполнил противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны, а затем успешно вернулся на аэродром вылета.

Фото: МО РФ

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

По данным российского оборонного ведомства, подразделения ВС РФ поразили живую силу и технику противника на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. Бойцам оказывали поддержку с земли и воздуха. На пяти направлениях противник потерял до 1090 человек личного состава.

Также российские военнослужащие уничтожили 17 автомобилей, три гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30 и два орудия Д-20, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также артиллерийские системы американского и польского производства М777, М198 и Krab. Кроме того, подбитыми оказались два танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley и бронетранспортер М113 производства США, две РСЗО «Град» и боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании.

Тем временем оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в ДНР. Всего ВС России поразили живую силу и технику в 104 районах в зоне СВО. Средства ПВО отработали по 112 украинским беспилотникам под Донецком и Запорожьем, сбили истребитель МиГ-29 и перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS.

Тем временем боевые действия в селе Работино на запорожской линии фронта за последние сутки обострились, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, возросла их интенсивность, ВСУ бросают солдат «на убой». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские войска не позволили ВСУ закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное после отступления из Авдеевки. По его словам, украинских военных продолжают теснить в западном направлении. Российские же военнослужащие проявляют мужество, храбрость и героизм в рамках успешного выполнения поставленных боевых задач.

За что солдаты ВСУ расстреляли пытавшихся сдаться российских военных?

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли российских военных, которые пытались сдаться в плен в зоне специальной военной операции. По его информации, военные ВС России были не вооружены, один из них получил ранение. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Как передает канал, это произошло на Лиманском направлении. По данным «РВ», один из бойцов дошел до позиций противника с поднятыми руками, но в ответ по нему был открыт огонь. Канал сообщает со ссылкой на украинские паблики, что солдаты ВСУ зачищают позиции и не предлагают военным ВС РФ сдаться в плен, убивая их на месте.

Фото: МО Украины

Как Путин отметил вклад женщин в проведение СВО?

Президент Владимир Путин поблагодарил участниц и волонтеров специальной военной операции в своем обращении в рамках Всероссийского женского форума. По словам главы государства, они проявляют мужество, милосердие и душевную щедрость.

«Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей. Среди лауреатов и женщины, которые помогают нашим бойцам — это организаторы и активные участники волонтерских бригад. Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», — сказал Путин.

Как защитить Черноморский флот от атак ВСУ?

Для того чтобы защитить Крымский мост и Черноморский флот, Вооруженные силы РФ должны взять под контроль Одессу и ряд других городов на юге Украины, считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ своими атаками помогают НАТО прощупывать оборону.

Также Дандыкин уверен, что для защиты нужно применять в Черном море гидроакустические буи и усилить противовоздушную оборону в районе. По его словам, не меньшую угрозу для российских сил составляют надводные и подводные дроны.

«В порты Украины идут суда из Румынии и Болгарии, создается угроза не только Севастополю, но и Новороссийску, Феодосии и другим городам. Враг проверяет возможности нашей обороны. Ему помогают и участвуют в этом специалисты НАТО», — отметил он.

Почему произошла утечка разговора офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту?

Личная ошибка стала причиной утечки разговора двух офицеров ФРГ о возможном ударе по Крымскому мосту, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, диалог, предварительно, был перехвачен в Сингапуре, один из участников подключился по незащищенной линии.

«Причина того, что разговор ВВС мог быть записан, связана с личной ошибкой применения [техники]. Не все участники придерживались правил обеспечения безопасности, как это предписано. <...> По предварительным сведениям, утечка информации произошла у участника, находившегося в Сингапуре, он подключился по неавторизованной связи», — сказал он.

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