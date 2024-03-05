«Брать Одессу»: военэксперт назвал главную угрозу для Черноморского флота Военэксперт Дандыкин: взятие под контроль Одессы поможет защитить Крымский мост

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Одесса

Для того чтобы защитить Крымский мост и Черноморский флот, Вооруженные силы РФ должны взять под контроль Одессу и ряд других городов на юге Украины, считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru. По его словам, ВСУ своими атаками помогают НАТО прощупывать оборону.

Противник не скрывает, что главное направление в Черном море — уничтожение Крымского моста и Черноморского флота. На это нацелены все кураторы — англичане, американцы и прочие. Чтобы эту опасность полностью устранить, надо брать Николаев, Очаков и Одессу и защищать побережье. Это самое главное, — заявил он.

Также Дандыкин уверен, что для защиты нужно применять в Черном море гидроакустические буи, а также усилить противовоздушную оборону в районе. По его словам, не меньшую угрозу для российских сил составляют надводные и подводные дроны.

В порты Украины идут суда из Румынии и Болгарии, создается угроза не только Севастополю, но и Новороссийску, Феодосии и другим городам. Враг проверяет возможности нашей обороны. Ему помогают и участвуют в этом специалисты НАТО, — отметил Дандыкин.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с утверждением президента РФ Владимира Путина о границах России, которые нигде не заканчиваются. Также Медведев заявил, что территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью границ России. По его словам, все попытки отрезать их обречены. Он добавил, что концепция «Украина не Россия» должна исчезнуть навсегда.